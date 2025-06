Badanie przeprowadzone w ramach projektu „Uczymy się OOO finansach”, którego autorami są fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty oraz KRUK S.A., pokazało, jak ważne jest wyposażenie najmłodszych w wiedzę ekonomiczną. Dziś w każdej szkole dzieci mogą uczyć się o finansach przez zabawę - również z wykorzystaniem robotów.

Za przedszkolakami i uczniami z różnych części Polski, którzy wzięli udział w projekcie Uczymy się OOO finansach, miesiące bardzo owocnej pracy, a przed nimi - zasłużone wakacje. Jak komentują inicjatorzy i organizatorzy projektu, ten czas może być dla nich doskonałą okazją do wykorzystania zdobytej wiedzy finansowej i dobrych nawyków.

Scenariusze zajęć i edukacja finansowa na miarę XXI wieku. Nauka o pieniądzach i dobrych nawykach z robotami

Dzięki projektowi „Uczymy się OOO finansach” została wypracowana ścieżka edukacyjna dotycząca nauki o finansach dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Są to 4 scenariusze zajęć i lekcji, które uczą historii pieniądza, jego wartości, zasad odpowiedzialnego pożyczania i oddawania pieniędzy, znaczenia oszczędności i kieszonkowego, planowania wydatków, nauki dobrych nawyków czy radzenia sobie z finansowymi trudnościami.

Każdy scenariusz został opracowany i skonsultowany z ekspertką ds. edukacji i trenerką IT, Małgorzatą Rabendą, która na co dzień jest dyrektorką Szkoły Podstawowej SPECTO we Wrocławiu. Scenariusze stanowią cykl zajęć, które można przeprowadzić w przedszkolu lub szkole. Plan takich lekcji uwzględnia zabawy plastyczne i ruchowe, w przyjazny sposób przekazuje wiedzę dopasowaną do wieku dzieci, pozwala im podejmować decyzje i zrozumieć ich konsekwencje.

- To cała, kompletna ścieżka edukacyjna, którą bez trudu można przeprowadzić w przedszkolu i szkole – podkreśla Małgorzata Rabenda, dyrektorka szkoły podstawowej SPECTO i ekspertka ds. edukacji - Scenariusze wpisują się w podstawę programową i udostępniane są nauczycielom oraz rodzicom całkowicie bezpłatnie. Zadbaliśmy o to, aby były jak najbardziej angażujące dla dzieci, dlatego do przeprowadzenia każdego modułu ścieżki można wykorzystać nowoczesne, atrakcyjne dla dzieci technologie- polskie roboty edukacyjne Photon AI. Takie roboty, podarowane przez firmę KRUK, już pomagają dzieciom w nauce i wspierają nauczycieli w placówkach prowadzonych przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Dzięki nim dzieci chętnie angażują się w zajęcia i łatwiej przyswajają wiedzę na temat pieniędzy, ich oszczędzania, pożyczania czy oddawania – dodaje Rabenda.

Co drugi trzecioklasista ma problem z odzyskaniem „pożyczki”

Większość pięcio- i sześciolatków rozumie, co to są pieniądze i do czego służą, a znaczny wzrost zainteresowania tematem finansów pojawia się na przełomie 1 i 2 klasy szkoły podstawowej. Już pierwszoklasiści robią samodzielne zakupy, „zarabiają” za drobne prace domowe, a większość sześcioklasistów pożycza sobie pieniądze.

Dzieci najczęściej rozmawiają o nich z rodzicami (76 proc.) i nauczycielami (40 proc.), ale trzecim najpopularniejszym źródłem wiedzy są kreskówki i filmy (27 proc.). Wśród najczęściej poruszanych tematów są oszczędzanie (65 proc.), ceny produktów i usług (dotyczą 42 proc.). Najrzadziej rozmawiamy z dziećmi o dobrych nawykach związanych z pożyczaniem i oddawaniem.

- Już co drugi trzecioklasista ma problem z odzyskaniem pożyczonej rzeczy lub pieniędzy – podkreśla Bartłomiej Dwornik z fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty – Dowiedzieliśmy się, również, że blisko 6 proc. badanych dzieci w ogóle nie rozmawia o pieniądzach. Takiej odpowiedzi udzieliło blisko 13 proc. pięciolatków, co jest zupełnie zrozumiałe. Jednak w przypadku starszych dzieci - zwłaszcza trzecioklasistów – dane te budzą zastanowienie – dodaje Dwornik.

Dane zebrane przez ekspertów posłużyły do stworzenia wartościowych pomocy dydaktycznych, z których dziś może korzystać każdy zupełnie bezpłatnie.

Uczniowie stworzyli książeczkę o pożyczaniu i oddawaniu oraz stali się inspiracją do powstania kompletnej i innowacyjnej ścieżki edukacyjnej o pieniądzach. Książeczka ta jest dostępna w formie e-booka i można ją pobrać bezpłatnie TUTAJ.

Wszystko po to, aby wiedza o finansach była dostępna dla każdego dziecka, ale i rodzica, bo jak przekonują koordynatorzy projektu, to również lektura obowiązkowa dla dorosłych. Spojrzenie na tematy finansowe z dziecięcej perspektywy może być dla nich bardzo pouczające i wartościowe.

- Nauka dobrych nawyków już na etapie wczesnoszkolnym z pewnością zaprocentuje w przyszłości i będzie budować w dzieciach odpowiedzialność finansową, ale i społeczną – mówi Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Z wiekiem dzieci rośnie częstotliwość rozmów z bliskimi na temat pożyczania pieniędzy, co może mieć związek m.in. z kieszonkowym, które przynajmniej część uczniów otrzymuje od swoich najbliższych. Dzieci wczesnoszkolne zaczynają zabierać kieszonkowe na zakupy w szkolnym sklepiku i zdarza im się je sobie wzajemnie pożyczać. Z oddawaniem bywa jednak różnie. Dlatego poprosiliśmy uczniów o napisanie i zilustrowanie przewodnika dla najmłodszych na temat pożyczania i oddawania – nie tylko pieniędzy – dodaje Salach.

Do tej pory w projekcie Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty i firmy KRUK S.A. uczestniczyło 10 szkół i przedszkoli. Teraz z bezpłatnej ścieżki edukacyjnej może skorzystać każda placówka oświatowa.

Wystarczy wejść na stronę internetową: operator.edu.pl/pl/ooo-finansach i pobrać przygotowane materiały.

Przedwakacyjny okres to doskonały moment, by rozmarzone dzieci, które myślami są już poza szkolnymi murami, porwać w finansową przygodę pełną doskonałej zabawy, która zaowocuje w ich dorosłym życiu.

* Badanie Wiedzy Finansowej zrealizowane przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty dla KRUK S.A. wśród przedszkolaków (5 i 6 lat) i uczniów klas 1-3. Przeprowadzone zostało w dniach 16 – 30 września 2024 roku, metoda CAPI, n=713.