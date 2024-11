Czym jest Novakid?

Novakid to innowacyjna platforma online, zaprojektowana z myślą o dzieciach uczących się angielskiego. Jej twórcy postawili na naukę przez zabawę, bez stresu i presji znanej z tradycyjnych lekcji w szkołach czy przedszkolach. Dzięki lekcjom online maluchy mogą uczyć się w przyjaznym i bezpiecznym środowisku – bez wychodzenia z domu. To metoda, która zachęca do swobodnej konwersacji, zamiast nudnego wkuwania słówek i reguł gramatycznych. Uczestnicząc w lekcjach na Novakid, dzieci rozwijają słownictwo, poznają zasady gramatyki i – co najważniejsze – nabierają pewności siebie w komunikacji. Nauka staje się przyjemnością, a mali uczniowie chętnie wracają na kolejne zajęcia.

Wykwalifikowani lektorzy, z którymi dzieci lubią spędzać czas

Zespół Novakid to ponad 2700 wykwalifikowanych nauczycieli z całego świata, w tym wielu native speakerów. Każdy z nich posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, co gwarantuje indywidualne podejście i pełne zaangażowanie. Dobór odpowiedniego lektora sprawia, że dziecko już od pierwszej lekcji czuje się komfortowo, co przekłada się na lepsze efekty nauki. Lektorzy potrafią stworzyć atmosferę pełną wsparcia i zrozumienia, a lekcje prowadzone są w sposób dynamiczny i ciekawy, by dzieci czuły się zmotywowane do nauki. Liczby mówią same za siebie – ponad 550 tysięcy uczniów i 260 tysięcy rodziców zaufało Novakid.

Metoda pełnej immersji – jak to działa?

Novakid opiera swoją metodę nauczania na tzw. pełnej immersji. Co to oznacza? Dzieci uczą się angielskiego, całkowicie zanurzając się w języku – podczas lekcji używa się wyłącznie angielskiego, co pozwala maluchom naturalnie przyswajać nowe słowa i wyrażenia. Dzięki interaktywnym materiałom, wirtualnej rzeczywistości i zabawnym zadaniom, dzieci nie mają poczucia, że „muszą się uczyć”. Zamiast tego traktują naukę jako codzienną przyjemność. Swoboda i elastyczność tej metody sprawiają, że dzieci uczą się chętnie i szybko robią postępy.

Jak wyglądają lekcje w Novakid?

Lekcje w Novakid to połączenie nauki i zabawy. Rodzice mogą zdecydować, czy ich dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach indywidualnych czy grupowych. Standardowa lekcja trwa około 40 minut – na początek kilka minut powtórek i rozgrzewki, potem intensywna praktyka językowa, a na koniec gry edukacyjne, które pomagają utrwalić materiał. Lektorzy korzystają z wirtualnych tablic, slajdów, interaktywnych gier i wideo – dzieci angażują się w zajęcia z uśmiechem na twarzy, bez zerkania na zegarek. Co więcej, po każdej lekcji rodzice mają wgląd do komentarza od nauczyciela i mogą sprawdzić postępy dziecka oraz materiały z zajęć. Wszystko odbywa się online, co oszczędza czas na dojazdy i dodatkowe materiały – wystarczy komputer i dostęp do internetu.

Dlaczego warto wybrać Novakid?

Novakid to nie tylko nauka języka, ale także świetna zabawa! Dzieci rozwiązują quizy, czytają komiksy, biorą udział w wirtualnych wycieczkach i zdobywają nagrody w ramach Novakid Game World. Program nauczania dostosowany jest do wieku i poziomu dziecka, co sprawia, że każde zajęcia są ciekawe i efektywne. Lektorzy poświęcają uczniom tyle uwagi, ile potrzebują, aby dokładnie opanować materiał, co wzmacnia ich pewność siebie i rozwija umiejętności językowe. Regularna weryfikacja postępów pozwala skupić się na ewentualnych trudnościach, by każde dziecko mogło cieszyć się sukcesami.

Skorzystaj z kodów rabatowych dostępnych na Novakid i przekonaj się, jak przyjemna może być nauka języka angielskiego dla Twojego dziecka! Szczegóły oferty znajdziesz na stronie internetowej platformy oraz w mediach społecznościowych. Pokaż swojemu dziecku, że angielski to nie tylko nauka, ale także świetna zabawa!