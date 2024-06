Taki postulat zgłosili uczniowie - chcą, aby nauczyciele przechodzili badania pod kątem "zdolności wykonywania zawodu".

Dyskusja o tym pomyśle przechodzi przez Internet. W tym artykule publikujemy wybrane komentarze z portalu Wykop.pl

Koral - Pomysł nie do zaakceptowania, po testach 90% frustratow zostanie bez pracy a 10% nie uciągnie nauczania przez cały rok Nauczyciele to w zdecydowanej większości zło wcielone z ego w kosmosie a wiedzą na poziomie podstawówki - jak uczą w podstawówce i wiedzą na poziomie szkoły średniej - jak uczą w szkole średniej.

RekinekBiznesu Trzeba w pierwszej kolejności zbadać tych, którzy się oburzyli ( ͡°( ͡°͜ʖ( ͡°͜ʖ͡°)ʖ͡°) ͡°)

marmotaszczególnie że nie jest to coś nadzwyczajnego, wiele branż ma to wpisane w istnienie... nawet zwykli pracownicy przy maszynie jeśli produkują sprzęt wojskowy. Z tym że w 90% to pic na wodę fotomontaż.

W przypadku nauczycieli powinno wyłapywać sadystycznych furiatów ot przykład ostatnio z mediów o nauczycielce polskiego z Nowego Sącza ( i lawina komentarzy pod wykopem kto jakich furiatów miał w szkole)...

greg_nowacky - Ale wtedy nie będzie komu uczyć! :D

C8H10NAO2powinien być wymóg pisania matury co roku z przedmiotu który się naucza i jak masz mniej niż 80% to wyjazd ze szkoły albo jakieś doszkolenie. I jeszcze pomysł z kanału prawo Marcina czyli anonimowe deklaracje maturalne żeby zakończyć patologie podbijania średnich wyników matur i zdawalności w szkołach poprzez niedopuszczanie do matury

GOHAN Jak śmiał gówniarz wielkiemu profesorowi zaproponować testy psychologiczne ?! Bezczelny ! Wielki pan profesor ma zawsze rację ! Najlepiej to żeby dzieciom robić testy psychologiczne, jakby ich #!$%@? w szkole nie robili przez 12 lat, niech co roku robią dzieciom te testy, jak któreś nie przejdzie to do wojska. Żeby być kierowcą #!$%@? wózka widłowego trzeba przejść psychotesty.

cichyluki88 Zgadzam się z kolegą. Na wózek widłowy psychotesty, a człowiek, który bierze na siebie odpowiedzialność za dzieci i młodzież może pracować wprost z ulicy? Chcąc być nauczycielem trzeba mieć poukładane w głowie, a nie jak część nauczycieli - ktoś podpadnie to uwali nawet wzorowego ucznia.

Min. edukacji Barbara Nowacka do młodzieży na Okrągły Stół Uczniowski w Białymstoku

Ponad dwie godziny dyskusji o przyszłości polskiej edukacji. W sobotę w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Uczniowskiego. Minister Edukacji Barbara Nowacka rozmawiała z uczniami i uczennicami szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Relacja MEN ze spotkania.

Co to jest Okrągły Stół Uczniowski?

To pilotażowe spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odbyło się w pierwszą wakacyjną sobotę (22.6). Setka podlaskich uczniów ze szkół ponadpodstawowych spotkała się z ministrą Barbarą Nowacką w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, aby przedstawić postulaty dotyczące zmian w polskiej szkole. Debacie przysłuchiwali się m.in. przedstawiciele władz samorządowych i kuratorium oświaty, a także parlamentarzyści. W spotkaniu uczestniczył również Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym.

Link do informacji o spotkaniu: „Dialog z młodzieżą jest ważny” – w Białymstoku odbył się pierwszy Okrągły Stół Uczniowski