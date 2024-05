Po majówce przyszedł czas na kolejny, gorący, okres w turystyce.

Rekordowe wakacje

Tegoroczne wakacje zapowiadają się rekordowo. Już teraz wśród klientów naszego portalu obserwujemy duże zainteresowanie terminami letnimi. Wakacyjnych rezerwacji jest w tym momencie o blisko 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku i aż o 80 proc. więcej niż w sezonie 2022. Przekroczyliśmy również poziomy sprzed pandemii. Oznacza to, że Polacy chcą sobie podarować tę dłuższą chwilę oddechu w ciągu roku do tego stopnia, że wracają do rezerwacji ze sporym wyprzedzeniem – Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl

Wpływ na to mają z pewnością ceny – ich wzrost wyraźnie wyhamował. W tym roku za nocleg w sezonie trzeba zapłacić zaledwie o 3 proc. więcej niż analogicznym momencie poprzedniego roku. Dla porównania ta różnica między 2023 a 2022 rokiem wynosiła aż 20 proc.

Polacy najchętniej wyjeżdżają w sierpniu

Wyraźnie zauważalny jest wzrost popularności rezerwacji w sierpniu. Tych według danych Travelist.pl jest już o 16 proc. więcej niż w 2023 roku i aż o 93 proc. niż w 2022 roku. Także i w tym wypadku bez wpływu nie pozostają niższe ceny. Przykładowo za noc w 2-osobowym pokoju hotelowym (o standardzie 4-5 gwiazdek lub równorzędnym, z wyżywieniem w pakiecie) Polacy zapłacą w sierpniu 685 zł. Dla porównania, w lipcu kwota ta wynosi 706 zł.

Gdzie spędzimy lato 2024?

Według ekspertów portalu Travelist.pl wśród regionów zdecydowanie króluje Bałtyk. Wybiera je aż 53 proc. rezerwujących. I to pomimo tego, że ceny nad morzem są relatywnie najwyższe. Średnio za noc w tamtym regionie trzeba zapłacić 741 zł.

Widać też rosnące zainteresowanie górami, które stanowią obecnie ok. 22 proc. transakcji. Dla porównania w analogicznym momencie 2023 roku wybierało je zaledwie 15 proc. rezerwujących. Podium zamykają jeziora. Na taki urlop zdecydowało się na ten moment nieco ponad 10 proc. Polaków. Średnia cena noclegu w górach wynosi 641 zł, a nad jeziorami – 691 zł.

Króluje Kołobrzeg

Wśród najpopularniejszych miejscowości niekwestionowanym liderem jest Kołobrzeg. To miasto wybiera 10 proc. rezerwujących na Travelist.pl. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze: Mielno (7 proc), Gdańsk (7 rpoc), Międzyzdroje (6 proc.) i Szklarska Poręba (6 [proc).