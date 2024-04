„To w pewnym sensie historyczny moment. Jest to czwarta ogólnopolska edycja oddolnego badania, w którym uczniowie, czyli osoby uczniowskie oceniają swoje szkoły pod względem zaufania, bezpieczeństwa” – powiedział w rozmowie z dziennik.pl współkoordynator Rankingu Mateusz Trzaska.

Przypomniał, że tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Szkoły zaufania i skupia się na tym, czy uczniowie w swoich szkołach mogą czuć się bezpiecznie, czy ufają nauczycielom i innym uczniom.

Dodał, że po raz pierwszy instytucje państwowe stoją po stronie osób uczniowskich. Wskazał, że ranking został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji, Ministry do spraw Równości Katarzyny Kotuli oraz Rzecznika Praw Dziecka.

„To badanie pokazuje, że szkół przyjaznych jest coraz więcej. Widzimy coraz więcej szkół nie tylko w Warszawie, ale także w mniejszych miejscowościach” – powiedział Trzaska. Dodał, że bardzo ważne jest to, że przyjaźń i zaufanie w szkole nie jest tylko domeną Warszawy.



Dominik Kuc z Fundacki GrowSpace podkreślił, że ranking daje młodym ludziom możliwość wyboru szkół otwartych i bezpiecznych. "Wyniki Rankingu 2024 mają wymiar symboliczny, ponieważ sytuacja w wielu miejscach nadal jest trudna. Chcemy, aby instytucje miały wpływ na sprawczość młodych ludzi i budowę otwartej przestrzeni w szkołach” – powiedział Kuc.

Które szkoły otrzymały tytuł szkoły przyjaznej lgbtq+?

Na pierwszym miejscu znalazło się 1 Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” z Warszawy, drugie XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego z Warszawy, a trzecie – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu.



Organizatorzy rankingu wskazali, że dotarł on do ponad 2 tys. szkół. Wskazuje on na to, że trochę ponad 50 proc. badanych deklaruje, że ma dobrą atmosferę w szkole. Zdaniem organizatorów rankingu jest to niewiele. W ich ocenie kluczowe jest wspieranie społeczności uczniowskiej, nauczycielskiej i rodzicielskiej, żeby poprawiać atmosferę w szkołach w całej Polsce.



Wśród szkół przyjaznych LGBTQ+ znalazły się także szkoły z miejscowości takich jak Żywiec, Opole, Kielce, Rumia, Chojnice, Człuchów, Kędzierzyn-Koźle. 55% głosów pochodziło spoza 10 największych miast w Polsce.

Co jest do poprawy w szkołach?

Wśród badanych, 41 proc. respondentów wskazało, że doświadczyło przemocy psychicznej, w tym np. wykluczenia, przezwisk czy wyśmiewania ze względu na orientację seksualną bądź tożsamość płciową. 49 proc. respondentów wskazało, że doświadczyło przemocy psychicznej z innych względów.



Organizatorzy rankingu podkreślili także, że alarmujący jest poziom przemocy fizycznej. 28 proc. osób wskazało, że doświadczyło przemocy fizycznej ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową – w tym szturchnięć i przepychanek – a 27 proc. wskazało, że doświadczyło przemocy fizycznej z innych względów.

Młode osoby w ankiecie odpowiadały na pytania o to, jakie jest podejście społeczności szkolnej do osób LGBTQ+, czy pojawia się dyskryminacja, czy organizowane są warsztaty antyprzemocowe, czy nauczyciele i nauczycielki wspierają społeczność LGBTQ+.



Całą listę rankingu szkół można znaleźć na stronie https://lgbtplusme.com/ranking/pl.