Procesy umożliwiające wykorzystanie energii chemicznej drzemiącej w surowcach pierwotnych, takich jak węgiel i ropa, były kołem zamachowym naszej cywilizacji, uzależniając ją od węglowodorów. Następnym przełomem ma być zharmonizowanie produkcji i eksploatacji dóbr ze środowiskiem naturalnym.

Globalny paradygmat

W 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła inicjatywę Zielony Ład, przekładając tym samym zwrotnicę w kierunku cywilizacji przyszłości, czyli zielonej gospodarki. Za ochroną klimatu i środowiska stoją konkretne inicjatywy, takie jak pakiet Fit for 55 czy REPowerEU. Podjęte działania tworzą nową przestrzeń dialogu między światem polityki, biznesu i nauki, gwarantując niezbędne środki oraz nowelizacje aktów prawnych, co ma sprzyjać innowacyjności, zatem również konkurencyjności europejskiego rynku. Przyszłość m.in. sektora energetycznego, transportu, rolnictwa, handlu, ma zamykać się w jak największym stopniu w zamkniętym cyklu (tzw. gospodarka obiegu zamkniętego, w której odpady są dalej wykorzystywane), podobnie jak natura w czterech porach roku.

Nową miarą rentowności, zarazem globalnym paradygmatem, staje się ilość wyprodukowanych dóbr w stosunku do kosztów środowiskowych i klimatycznych, które dotychczas nie odgrywały większej roli. Dodatkowo, biorąc pod uwagę atak Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., kraje Unii Europejskiej wyraźnie stawiają na dywersyfikację źródeł energii, aby zwiększyć swoją suwerenność. Nowe okoliczności dostarczają wiele wyzwań, potrzebne są nowe, zielone miejsca pracy i ludzie, którzy je zapełnią.

Potrzebna armia

Zielone miejsca pracy to przestrzeń dla ludzi niebojących się nauki i nowych wyzwań. To ze względu na dynamikę rozwoju rynku, gdzie coraz częściej prawo podaży spotyka się z troską o stan środowiska i klimatu. Celem jest zmniejszenie zużycia energii i surowców, dekarbonizacja gospodarki, przywracanie pejzażu zieleni i ochrona bioróżnorodności. W poszczególnych sektorach gospodarki dąży się do precyzyjnego wykorzystania ukrytego potencjału przy realizacji różnych przedsięwzięć.

W dziale zadań Europejskiego Zielonego Ładu z podpisem „na wczoraj”, bez wątpienia znajduje się sektor energetyczny, szczególnie elektrownie konwencjonalne. Istotne jest nie tylko wprowadzenie zeroemisyjnych technologii, lecz także rekultywacja terenów wyeksploatowanych.

Wśród zadań, jakimi muszą się zajmować specjaliści, jest przeciwdziałanie wylesianiu oraz degradacji gruntów rolnych i leśnych.

Według kryteriów wyznaczonych przez ONZ, gdy ilość zasobów wodnych spadnie poniżej 1,7 tys. m sześc. na mieszkańca, możemy mówić o niedoborze wody w danym kraju. W Polsce jest to 1,5 tys. m sześc. Do wzmożonych działań mających na celu retencjonowanie i oszczędzanie wody, będą potrzebni specjaliści.

Infrastruktura energetyczna w Polsce, zdominowana przez elektrownie węglowe, które stanowią dwie trzecie mocy zainstalowanej, jest coraz starsza. W ich miejsce mają powstać farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz małe (SMR) i duże elektrownie jądrowe. Sektor ciepłowniczy zaczyna dostrzegać niewykorzystane źródło energii, jakim jest ciepło odpadowe. Efektywność energetyczna i minimalizowanie strat ciepła w domach i mieszkaniach są częścią projektów społecznych. Energetyka potrzebuje armii projektantów, producentów, audytorów, konsultantów, doradców, menedżerów, którzy nadadzą jej nowe oblicze.

W przypadku rolnictwa strategia „Od farmy do stołu” (F2F) skupia się na transformacji systemu żywnościowego, zmniejszeniu marnowania żywności, minimalizacji zużycia nawozów sztucznych oraz zwiększeniu użycia produktów ubocznych i odpadów biologicznych, m.in. w biogazowniach. W tym sektorze będą potrzebni m.in. eksperci od ekologicznej żywności.

Przyszłością jest również zielony transport i niskoemisyjne paliwa. Tu również otwiera się pole na nowe specjalizacje.

Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie determinowała zrównoważenie w kwestii wykorzystywanych surowców. Głównym zadaniem wprowadzanych w przyszłości regulacji ma być zwiększenie efektywności recyklingu. Dla tworzyw opakowaniowych tego rodzaju działaniem jest wprowadzenie systemu kaucyjnego, który w Polsce będzie funkcjonował już od 2025 r. Skuteczny recykling i gospodarka odpadami otwiera wiele możliwości w związku z potencjalnym użyciem recyrkulatu, którego jakość będzie coraz lepsza. Szukanie sprzężeń zwrotnych, pochodnych oraz synergii między różnymi sektorami, jest zadaniem dla innowatorów oraz ludzi który potrafią działać na skrzyżowaniu różnych dziedzin. Nowy horyzont gospodarki o obiegu zamkniętym dostarcza pole działania dla ludzi o umiejętnościach miękkich, mających wykształcenie kierunkowe w dziedzinach prawa czy ekonomii, umiejących poruszać się w świecie najnowszych technologii i wdrażać je jako rozwiązania dla danego projektu.

