Już jako 12-latek stworzył dla ojca program „Zucknet”, do przesyłania wiadomości. Szybko zaczął również kodować gry komputerowe na podstawie projektów swoich przyjaciół. Podczas nauki w Phillips Exeter Academy w New Hempshire odnotowywał kolejne sukcesy na polu programistycznym. Utworzył m.in. Synapse, podstawę dla serwisu muzycznego Pandora. W efekcie otrzymał oferty pracy od Microsoft i AOL, lecz ich nie przyjął. Wybrał się na Harvard, który porzucił po dwóch latach. Podczas studiów stworzył serwis randkowy dla harvardzkiej elity. Pomysłodawcami byli Divya Narendra oraz Cameron i Tyler Winklevoss. Mark początkowo pomagał przy projekcie, ale porzucił go na rzecz tworzenia serwisu społecznościowego Facebook, który rozwijał wraz z Dustinem Moskovitzem, Chrisem Hughsem i Eduardo Saverinem. Następnie przeniósł rozwijany projekt do Palo Alto w Dolinie Krzemowej. W 2005 r. zgarnął prawie 13 mln dol. finansowania od Accel Partners. Dziś z serwisu korzysta prawie 2,6 mld aktywnych użytkowników miesięcznie. W 2021 r. przychody Mety, jego właściciela, wyniosły ok. 118 mld dol., wobec ok. 86 mld dol. rok wcześniej.