Fundacja Adamed niezmiennie od 2014 roku wspiera uczniów w rozwoju naukowym. Prowadzi działania popularyzujące naukę, organizuje bezpłatne warsztaty, ale przede wszystkim co roku zaprasza do wzięcia udziału w programie stypendialnym ADAMED SmartUP. Do dotychczasowych ośmiu edycji zarejestrowało się prawie 60 tys. osób, spośród których 400 wzięło udział w obozach naukowych.

Podczas tegorocznej gali finałowej, która odbyła się 13 września, ogłoszona została lista 10 laureatów nagrody głównej oraz 3 stypendystów, wybranych z grona osób uhonorowanych w 2021 roku. Wszystkich wyróżnionych łączy jedno – niespotykany talent w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Do nauki należy przyszłość. To dzięki niej pokonaliśmy trudności w trakcie pandemii, odpowiemy również na nadchodzące wyzwania: kryzys energetyczny, ocieplenie klimatu czy dezinformację w internecie. Jak mawiała Maria Skłodowska-Curie: „W życiu nie należy się niczego bać, należy wszystko rozumieć”. I tego właśnie życzę Wam – absolwentom ADAMED SmartUP – żebyście wiedzieli coraz więcej i zmieniali świat na lepsze – powiedziała podczas gali dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Adamed.

Wybrano 10 tegorocznych laureatów

Jak co roku, spośród 50 uczestników letniego obozu naukowego wybrano 10 laureatów nagrody głównej, którzy otrzymają wsparcie w ramach programu indywidualnych konsultacji. Każdy z nich będzie uczestniczył w zajęciach, warsztatach i stażach dostosowanych do własnych potrzeb i wybranej ścieżki rozwoju.

W 2022 roku laureatami nagrody głównej 8. edycji programu ADAMED SmartUP zostali:

Antoni Bartkowiak z Kielc, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

z Kielc, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Jakub Borowicz ze Złotego Potoku w województwie śląskim, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie

ze Złotego Potoku w województwie śląskim, uczeń IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie Mikołaj Cichoń z Katowic, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

z Katowic, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach Aleksandra Kobyłecka z Łodzi, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

z Łodzi, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie Oskar Leksa z Kielc, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

z Kielc, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach Anna Olszak z Gliwic, uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

z Gliwic, uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach Jak Skiba z Warszawy, uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie

z Warszawy, uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie Krystian Skowron z Andrychowa w województwie małopolskim, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

z Andrychowa w województwie małopolskim, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej Julia Sosińska z Poznania, uczennica Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

z Poznania, uczennica Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu Andrzej Wrzesiński z Radziejowa w województwie kujawsko-pomorskim, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Łokietka w Radziejowie

Program ADAMED SmartUP od początku był tworzony, aby budować poczucie wspólnoty. To nie tylko poszerzanie wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim możliwość poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach. Niezwykle cieszy mnie, że co roku dołącza do nas kolejne grono inspirujących ludzi – mówi Katarzyna Dubno, Członek Zarządu Fundacji Adamed.

Dzięki udziałowi w programie zyskałem nowych znajomych. Myślę, że wielu z nich spotkam na dalszej drodze mojej kariery naukowej. Z niektórymi już teraz rozpoczynam współpracę przy nowych projektach – opowiada Mikołaj Cichoń, laureat nagrody głównej 8. edycji programu.

ADAMED SmartUP zmienił moje podejście do nauki. Zwróciłam uwagę na to, jak ważna jest interdyscyplinarność w karierze naukowej. Zauważyłam, że aby rozwijać się wszechstronnie nie można ograniczać się do jednej dziedziny, lecz czerpać wiedzę z wielu źródeł – mówi Julia Sosińska, tegoroczna laureatka nagrody głównej.

Otrzymanie tytułu laureata nagrody głównej to nie koniec przygody z programem ADAMED SmartUP. Po roku konsultacji troje uczestników otrzyma stypendium, które będą mogli przeznaczyć na dalszy rozwój naukowy.

Wybrano 3 stypendystów

Podczas gali ogłoszone zostały również nazwiska trójki stypendystów ADAMED SmartUP. Osoby te zostały wybrane z grona laureatów nagrody głównej 7. edycji programu. W tym roku stypendia zostały przyznane: Mateuszowi Jarkowi z Łazisk Górnych, Adriannie Jażdżewskiej z Gdańska i Patrykowi Wekwejtowi z Ostrołęki.

Fundacja Adamed doceniła postępy, które osiągnęli podczas rocznej pracy w ramach konsultacji edukacyjnych. Każda z nagrodzonych osób otrzymała stypendium w wysokości 40 tys. zł. Dofinansowanie mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem naukowym.

W październiku zaczynam studia na kierunku lekarskim na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Otrzymane stypendium pomoże mi zrealizować marzenie o zagranicznych stażach i praktykach. Chciałabym doskonalić się jako lekarka współpracując z uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii – powiedziała Adrianna Jażdżewska, tegoroczna stypendystka programu ADAMED SmartUP.

Rekrutacja do kolejnej edycji trwa

W programie ADAMED SmartUP mogą wziąć udział uczniowie w wieku 14-18 lat, którzy interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Rekrutacja do 9. edycji rozpoczęła się 1 września i potrwa do 15 stycznia 2023 r. 50 najlepszych osób weźmie udział w naukowym obozie ADAMED SmartUP.