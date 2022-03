Dziś cyfrowe kompetencje, sprawne użycie technologii, znajomość różnych zjawisk w internecie i odporność na te szkodliwe, to już nie domena pasjonatów technologii. Cyfrowe kompetencje stały się kluczowe dla przeciętnych obywateli, a także w sektorze edukacji.

Nauczyciele kształtują postawy młodych ludzi, rozwijają ich talenty, dostrzegają problemy. Teraz, w kryzysie humanitarnym wywołanym napaścią Rosji na Ukrainę, podejmują akcje społeczne i integrują dzieci z Ukrainy ze społecznością szkolną. Nauczyciele nie są jedynie od „przekazywania” wiedzy. Tym bardziej, że dziś uczniowie mogą szybko i bezproblemowo dotrzeć do rozmaitych źródeł informacji w internecie. Niestety także tych mało wiarygodnych.

Dzieci i młodzież żyją w atrakcyjnym, interaktywnym świecie technologii. Szkoła też może taka być. Odpowiadać ich potrzebom, innym sposobom przyswajania wiedzy. Pozwalać uczniom więcej doświadczać, eksperymentować, tworzyć i odkrywać. Łatwiej też nauczycielowi budować relacje z uczniem, który lubi jego lekcje i rozumie jego świat.

Sprzęt to nie wszystko

Szkoły doposażane są w sprzęt. To istotny krok ku ich unowocześnianiu. Ale pierwszy, bo równie ważne jest też umiejętne wykorzystanie cyfrowych narzędzi w edukacji. Nauczyciele i dyrektorzy szkół poszukują możliwości na to, jak zmienić sposoby prowadzenia lekcji, jak mądrze skorzystać z e-zasobów, aplikacji edukacyjnych i możliwości technologii. I jak wspierać też młodzież w wartościowym używaniu cyfrowych nowinek. Nie tylko dla celów prowadzenia lekcji zdalnych, ale dla ogólnej zmiany w nauczaniu.

Choć wielu pierwsze ważne kroki w rozwoju swoich cyfrowych kompetencji postawiło w czasie nauki online, to chce kontynuować tę drogę.

Ucz się, aby uczyć inaczej

Takie możliwości dają m.in. darmowe szkolenia w ramach projektu Lekcja:Enter. W badaniu wykonanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 92% uczestników tych szkoleń przyznaje, że zdobyte umiejętności wykorzystują na co dzień w swojej pracy z uczniami. Wzbogacają zajęcia o organizację quizów, webquestów, zwiedzanie wirtualnych muzeów, czy korzystanie z jakościowych aplikacji edukacyjnych. Poznają możliwości tworzenia własnych materiałów edukacyjnych, a także zasady bezpieczeństwa w internecie czy znajdowania wiarygodnych źródeł informacji online.

„Lekcja:Enter” to jedna z największych inicjatyw dydaktyki cyfrowej w Polsce. Łącznie ze szkoleń skorzystało już 45000 osób z 5300 szkół. To ważna zmiana w polskiej edukacji, do której można dołączyć.

Jak się zgłosić?

Nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się na darmowe szkolenia na terenie całego kraju. W programie mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących z danej placówki, dzięki temu zmiana w podejściu do nauczania może zajść bardziej kompleksowo. Dyrektorzy dowiadują się, jak wykorzystać dobre strony technologii w pracy szkoły.

Projekt realizuje Fundacja Orange razem z Fundacją Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych, ze środków unijnych.

Zgłoszenia przyjmowane są online na: www.lekcjaenter.pl