"1 z 10" to kultowy teleturniej, w którym uczestnicy odpowiadają na pytania zadawane przez Tadeusza Sznuka z różnych dziedzin – od historii i geografii po matematykę i język polski. Niektóre pytania są proste, inne potrafią zaskoczyć nawet ekspertów. Przygotowaliśmy 10 pytań inspirowanych programem. Sprawdź, ile uda ci się rozwiązać poprawnie. Tylko najlepsi zdobędą 10/10.

Przejdź do quizu