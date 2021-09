Bezpłatne studia stacjonarne to dla wielu młodych ludzi prawdziwe dobrodziejstwo, ale nie jedyne. Ci, którzy podejmują pracę do 26. roku życia nie płacą podatku dochodowego. Podstawową ulgą, z której korzysta większość studentów, jest zniżka na podróże u państwowych przewoźników, w tym przejazdy pociągami należącymi do Polskich Kolei Państwowych. Obecnie ulga wynosi 51 proc. na bilet jednorazowy. W wielu miastach rabat przysługuje również na bilety okresowe (miesięczne, półroczne), które najczęściej są najtańszym sposobem podróżowania. W tym przypadku ulga zazwyczaj wynosi 49–51 proc. i aby z niej skorzystać, należy mieć aktualną legitymację studencką. Otworem dla studentów stoi także znaczna część oferty kulturalnej. Wiele teatrów, muzeów oraz galerii oferuje zniżki sięgające nawet w wysokości 50 proc. – W każdy wtorek i środę studenci za spektakl płacą 25 zł, zamiast 50 zł, czyli normalnej ceny biletu ulgowego – mówi Krystian Łukaszewicz, specjalista ds. obsługi i rozwoju widowni w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Jak otrzymać kredyt studencki? Z informacji podawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wynika, że nie jest to trudne. Jedyny warunek stanowi wykazanie, że w roku ubiegania się o kredyt dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 3000 zł na osobę. Każdego roku kwota ta może się zmienić. O kredyt studencki może ubiegać się student , który nie osiągnął 30. roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Kredytobiorcy otrzymują miesięczne transze w wysokości od 400 do 1000 zł, w zależności od tego, jak duża będzie wybrana przez nich rata kredytu.

W szczególnej sytuacji są studenci studiów medycznych, którzy od tego semestru mogą skorzystać z kredytu na studia medyczne. Kierunki lekarskie są dostępne na kilkunastu uczelniach w Polsce. Studia stacjonarne są nieodpłatne, jednak zajęcia niestacjonarne lub wieczorowe słono kosztują. Studenci kierunków lekarskich będą mogli pokryć część lub całość kosztu kształcenia, a gdy spełnią odpowiednie warunki, kredyt zostanie umorzony. Pierwszym z nich jest obowiązek odpracowania studiów przez co najmniej 10 lat w publicznej służbie zdrowia, drugi to obowiązek uzyskania tytułu specjalisty w swojej dziedzinie w tym samym okresie.

Ministerstwo Zdrowia podaje, że studia medyczne można opłacać kredytem maksymalnie przez sześć lat. Szacunkowy koszt takich studiów to 200–250 tys. zł. – Taki kredyt daje studentom, którym nie udało się dostać na studia stacjonarne, możliwość realizacji swoich ambicji, pasji – mówi Maria, studentka kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Obecnie studia niestacjonarne są po prostu drogie, bez względu na miasto i uczelnię. Uważam, że jest to ciekawa oferta dla osób, które inaczej nie mogłyby sobie pozwolić na studiowanie – dodaje Maciej, student kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czy zadłużanie się w tak młodym wieku może spowodować trudności finansowe w przyszłości? – Zależy na co spożytkujemy te pieniądze. Jeżeli zostaną wykorzystane do zdobycia cennego wykształcenia, np. medycznego czy technicznego, to może to być świetna inwestycja. W przypadku gdy będą trwonione na dodatkową konsumpcję, to po studiach kredyt może stać się balastem – zaznaczył Wojciech Świder.