Nowy system ferii zimowych w 2026 roku

W roku szkolnym 2025/2026 zmieni się dotychczasowy podział ferii zimowych. Zamiast czterech tur uczniowie będą mieli trzy ogólnopolskie terminy zimowej przerwy od nauki.

Trzy tury ferii zamiast czterech

Decyzja oznacza, że więcej województw będzie wypoczywać w tym samym czasie. Zmiana ma uporządkować kalendarz roku szkolnego i uprościć organizację ferii w skali kraju.

Terminy ferii zimowych w 2026 roku

Pierwsza tura ferii rozpocznie się w drugiej połowie stycznia, druga przypadnie na początek lutego, a trzecia na drugą połowę lutego i przełom lutego oraz marca. Każdy z terminów obejmie kilka województw.

Dlaczego wprowadzono zmiany w feriach

Resort edukacji wskazuje, że nowy podział ma ułatwić planowanie roku szkolnego oraz lepiej rozłożyć obciążenie infrastruktury turystycznej w sezonie zimowym.

Co zmiany oznaczają dla uczniów i rodziców

Nowy harmonogram ferii może wpłynąć na planowanie urlopów, wyjazdów rodzinnych oraz ofert zimowego wypoczynku. Rodzice będą musieli wcześniej sprawdzić terminy obowiązujące w ich województwie.