Pulpeciki drobiowe w sosie jogurtowym
Pulpeciki drobiowe są miękkie, delikatne i bardzo dobrze się przechowują. Świetnie smakują po podgrzaniu, ale mogą być też zjedzone na letnio, np. z pieczywem lub kaszą.
Składniki: mielone mięso z kurczaka lub indyka, jajko, bułka tarta, jogurt naturalny, czosnek, koper lub natka pietruszki.
Przygotowanie: mięso wymieszaj z jajkiem i bułką tartą, uformuj pulpeciki i ugotuj lub duś. Jogurt wymieszaj z czosnkiem i ziołami. Pulpeciki polej sosem po podgrzaniu.
Makaron z warzywami i kurczakiem
Makaron to jeden z najchętniej wybieranych obiadów przez dzieci. Dobrze znosi odgrzewanie, a nawet na zimno może być zjedzony jak sałatka.
Składniki: makaron pełnoziarnisty, pierś kurczaka, papryka, cukinia, oliwa, łagodny sos pomidorowy.
Przygotowanie: makaron ugotuj al dente. Kurczaka podsmaż, dodaj warzywa i sos. Wymieszaj z makaronem. Przechowuj w szczelnym pojemniku.
Kotleciki z cukinii i sera
Kotleciki warzywne to dobra alternatywa dla mięsa. Są smaczne zarówno na ciepło, jak i na zimno – idealne także do kanapki.
Składniki: cukinia, jajko, starty ser żółty lub mozzarella, bułka tarta.
Przygotowanie: cukinię zetrzyj i odciśnij wodę, wymieszaj z jajkiem, serem i bułką tartą. Smaż małe kotleciki lub piecz w piekarniku.
Ryż zapiekany z warzywami i jajkiem
Ryżowe zapiekanki są sycące i łatwe do porcjowania. Dziecko może je szybko podgrzać lub zjeść na letnio bez utraty smaku.
Składniki: ugotowany ryż, jajka, groszek lub kukurydza, jogurt naturalny, ser.
Przygotowanie: ryż wymieszaj z warzywami, jajkami i jogurtem, posyp serem i zapiecz. Pokrój na porcje po ostudzeniu.
Tortilla z pastą jajeczną lub drobiową
Tortilla to świetna propozycja bez konieczności odgrzewania. Może być zjedzona od razu po wyjęciu z lodówki.
Składniki: tortilla pszenna, jajka na twardo lub pieczony kurczak, jogurt naturalny, sałata.
Przygotowanie: składniki drobno posiekaj, wymieszaj z jogurtem, nałóż na tortillę i zwiń ciasno. Przechowuj zawiniętą w papier.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję