Pulpeciki drobiowe w sosie jogurtowym

Pulpeciki drobiowe są miękkie, delikatne i bardzo dobrze się przechowują. Świetnie smakują po podgrzaniu, ale mogą być też zjedzone na letnio, np. z pieczywem lub kaszą.

Składniki: mielone mięso z kurczaka lub indyka, jajko, bułka tarta, jogurt naturalny, czosnek, koper lub natka pietruszki.

Przygotowanie: mięso wymieszaj z jajkiem i bułką tartą, uformuj pulpeciki i ugotuj lub duś. Jogurt wymieszaj z czosnkiem i ziołami. Pulpeciki polej sosem po podgrzaniu.

Makaron z warzywami i kurczakiem

Makaron to jeden z najchętniej wybieranych obiadów przez dzieci. Dobrze znosi odgrzewanie, a nawet na zimno może być zjedzony jak sałatka.

Składniki: makaron pełnoziarnisty, pierś kurczaka, papryka, cukinia, oliwa, łagodny sos pomidorowy.

Przygotowanie: makaron ugotuj al dente. Kurczaka podsmaż, dodaj warzywa i sos. Wymieszaj z makaronem. Przechowuj w szczelnym pojemniku.

Kotleciki z cukinii i sera

Kotleciki warzywne to dobra alternatywa dla mięsa. Są smaczne zarówno na ciepło, jak i na zimno – idealne także do kanapki.

Składniki: cukinia, jajko, starty ser żółty lub mozzarella, bułka tarta.

Przygotowanie: cukinię zetrzyj i odciśnij wodę, wymieszaj z jajkiem, serem i bułką tartą. Smaż małe kotleciki lub piecz w piekarniku.

Ryż zapiekany z warzywami i jajkiem

Ryżowe zapiekanki są sycące i łatwe do porcjowania. Dziecko może je szybko podgrzać lub zjeść na letnio bez utraty smaku.

Składniki: ugotowany ryż, jajka, groszek lub kukurydza, jogurt naturalny, ser.

Przygotowanie: ryż wymieszaj z warzywami, jajkami i jogurtem, posyp serem i zapiecz. Pokrój na porcje po ostudzeniu.

Tortilla z pastą jajeczną lub drobiową

Tortilla to świetna propozycja bez konieczności odgrzewania. Może być zjedzona od razu po wyjęciu z lodówki.

Składniki: tortilla pszenna, jajka na twardo lub pieczony kurczak, jogurt naturalny, sałata.

Przygotowanie: składniki drobno posiekaj, wymieszaj z jogurtem, nałóż na tortillę i zwiń ciasno. Przechowuj zawiniętą w papier.