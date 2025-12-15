- Korepetycje jako plan awaryjny, a nie stały element szkoły
- Kiedy korepetycje naprawdę mają sens
- Kiedy korepetycje zaczynają szkodzić
- Jak sprawdzić, czy dziecko naprawdę potrzebuje korepetycji
- Jak wybrać korepetytora, który naprawdę pomaga
- Najczęstsze błędy rodziców
- FAQ – pytania rodziców
Korepetycje jako plan awaryjny, a nie stały element szkoły
Najczęściej decyzja o korepetycjach zapada w pośpiechu. Jedna słabsza ocena, nieudany sprawdzian, uwaga od nauczyciela – i rodzic zaczyna działać. Intencja jest dobra: chodzi o pomoc dziecku. Problem pojawia się wtedy, gdy korepetycje przestają być wsparciem, a stają się niezbędnym elementem funkcjonowania dziecka w szkole.
Dla wielu uczniów oznacza to jasny komunikat: „Sam sobie nie poradzę”. Z czasem rośnie zależność od dorosłych, spada motywacja wewnętrzna, a nauka zaczyna kojarzyć się wyłącznie z presją i kontrolą.
Kiedy korepetycje naprawdę mają sens
Korepetycje mogą być dobrym rozwiązaniem, jeśli dziecko ma konkretne braki z jednego działu, problem pojawił się po dłuższej nieobecności, tempo pracy w klasie jest zbyt szybkie lub uczeń przygotowuje się do egzaminu i ma jasno określony cel. Ważne jest też to, by dziecko samo widziało potrzebę wsparcia, a nie było do niego zmuszane.
Kiedy korepetycje zaczynają szkodzić
Alarmujące sygnały pojawiają się wtedy, gdy dziecko ma korepetycje z kilku przedmiotów jednocześnie, zajęcia zajmują większość popołudni, a nauka odbywa się głównie pod kontrolą dorosłych. W takich sytuacjach korepetycje nie rozwiązują problemu, lecz go maskują.
Jak sprawdzić, czy dziecko naprawdę potrzebuje korepetycji
Zanim zapiszesz dziecko na zajęcia, warto zrobić prosty test: przez tydzień pracować codziennie 15–20 minut nad jednym, bardzo konkretnym obszarem. Jeśli mimo spokojnej pracy nie widać poprawy, wsparcie z zewnątrz może być zasadne.
Jak wybrać korepetytora, który naprawdę pomaga
Dobry korepetytor zaczyna od diagnozy, a nie od przerabiania materiału. Powinien uczyć myślenia i samodzielności, a nie wyręczać dziecko w zadaniach.
Najczęstsze błędy rodziców
Rodzice często zapisują dziecko na korepetycje na zapas, porównują je z innymi lub traktują zajęcia jako karę. To prowadzi do obniżenia motywacji i wzrostu stresu.
FAQ – pytania rodziców
Ile korepetycji tygodniowo? Zwykle jedno spotkanie wystarcza.
Od jakiego wieku? Gdy pojawia się realny problem, nie profilaktycznie.
Czy korepetycje obniżają motywację? Tak, jeśli zastępują samodzielność.
