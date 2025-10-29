Rodzice i opiekunowie, którzy wciąż nie skorzystali z możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia na cele związane z edukacją, mają czas na złożenie wniosków tylko do końca listopada. Połączenie dwóch form pomocy: świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku związanego z rozpoczęciem roku szkolnego pozwala uzyskać nawet 400 zł na dziecko. Warto jednak pamiętać, że niektórym osobom przysługuje wyłącznie 300 zł. Poniżej przedstawiamy, kto i po spełnieniu jakich warunków może skorzystać z pełnego wsparcia.

300 zł na uczące się dziecko do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski przyjmowane do 30 listopada 2025 r.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start”, czyli jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Pomoc przysługuje na dzieci w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Osoby, które złożyły poprawny wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze jeszcze we wrześniu, natomiast wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia. Nabór potrwa do 30 listopada 2025 roku, po czym możliwość ubiegania się o świadczenie pozostanie jedynie dla rodzin, których dziecko po tej dacie uzyska orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu PUE ZUS, systemu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

100 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wniosek do 30 listopada 2025

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą dodatkowo wystąpić o jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100 zł na każde dziecko. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z początkiem roku szkolnego, takich jak zakup przyborów, książek czy ubrań. Co istotne, pomoc ta nie ogranicza się wyłącznie do uczniów szkół – przysługuje również rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w szkole lub przedszkolu.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi odpowiednio: 95 zł miesięcznie na dzieci do 5 lat, 124 zł na dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dzieci powyżej 18. roku życia, aż do ukończenia 24 lat. Wniosek o przyznanie świadczenia, wraz z dodatkami, można złożyć elektronicznie lub osobiście w urzędzie. Aby zachować ciągłość wypłat, dokumenty na nowy okres zasiłkowy należy złożyć do 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, pieniądze przysługują dopiero od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Uprawnieni do otrzymywania zasiłku rodzinnego są:

rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny dziecka – osoba faktycznie sprawująca nad nim opiekę, jeśli złożyła wniosek do sądu rodzinnego o jego przysposobienie,

osoba ucząca się – pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub na mocy orzeczenia sądu o alimentach.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,

do ukończenia 21. roku życia – jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole,

do ukończenia 24. roku życia – jeśli dziecko uczy się w szkole lub na uczelni i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pełnoletniej osoby uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców, świadczenie wypłacane jest pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej – maksymalnie do 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny mogą otrzymać wskazane wyżej osoby pod warunkiem, że:

dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł,

jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy wynosi 764,00 zł na osobę.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje w sytuacjach, gdy:

dziecko lub osoba ucząca się zawarli związek małżeński,

dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,

osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się posiada prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

samotny rodzic wychowujący dziecko nie uzyskał zasądzonych alimentów na jego rzecz, chyba że:

rodzice lub jeden z nich nie żyje,

ojciec dziecka jest nieznany,

sąd oddalił powództwo o alimenty,

sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrywania pełnych kosztów utrzymania dziecka, nie obciążając drugiego obowiązkiem alimentacyjnym,

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w zbliżonych i powtarzających się okresach.

na dane dziecko przyznano już zasiłek rodzinny za granicą, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub w umowach międzynarodowych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Poza dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do zasiłku rodzinnego przysługuje także szereg innych dodatków: