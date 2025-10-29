- 300 zł na uczące się dziecko do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski przyjmowane do 30 listopada 2025 r.
- 100 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wniosek do 30 listopada 2025
- Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?
- Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?
- Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?
- Dodatki do zasiłku rodzinnego
Rodzice i opiekunowie, którzy wciąż nie skorzystali z możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia na cele związane z edukacją, mają czas na złożenie wniosków tylko do końca listopada. Połączenie dwóch form pomocy: świadczenia z programu Dobry start oraz dodatku związanego z rozpoczęciem roku szkolnego pozwala uzyskać nawet 400 zł na dziecko. Warto jednak pamiętać, że niektórym osobom przysługuje wyłącznie 300 zł. Poniżej przedstawiamy, kto i po spełnieniu jakich warunków może skorzystać z pełnego wsparcia.
Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie w ramach programu „Dobry start”, czyli jednorazowy dodatek w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Pomoc przysługuje na dzieci w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat. Osoby, które złożyły poprawny wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze jeszcze we wrześniu, natomiast wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty ich złożenia. Nabór potrwa do 30 listopada 2025 roku, po czym możliwość ubiegania się o świadczenie pozostanie jedynie dla rodzin, których dziecko po tej dacie uzyska orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu PUE ZUS, systemu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.
100 zł na dziecko do 24. roku życia w ramach dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wniosek do 30 listopada 2025
Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą dodatkowo wystąpić o jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100 zł na każde dziecko. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z początkiem roku szkolnego, takich jak zakup przyborów, książek czy ubrań. Co istotne, pomoc ta nie ogranicza się wyłącznie do uczniów szkół – przysługuje również rodzicom dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne. Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło naukę w szkole lub przedszkolu.
Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2025 roku?
Kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi odpowiednio: 95 zł miesięcznie na dzieci do 5 lat, 124 zł na dzieci w wieku od 6 do 18 lat oraz 135 zł na dzieci powyżej 18. roku życia, aż do ukończenia 24 lat. Wniosek o przyznanie świadczenia, wraz z dodatkami, można złożyć elektronicznie lub osobiście w urzędzie. Aby zachować ciągłość wypłat, dokumenty na nowy okres zasiłkowy należy złożyć do 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, pieniądze przysługują dopiero od miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Komu przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?
Uprawnieni do otrzymywania zasiłku rodzinnego są:
- rodzice, jeden z rodziców albo opiekun prawny dziecka,
- opiekun faktyczny dziecka – osoba faktycznie sprawująca nad nim opiekę, jeśli złożyła wniosek do sądu rodzinnego o jego przysposobienie,
- osoba ucząca się – pełnoletnia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub na mocy orzeczenia sądu o alimentach.
Zasiłek rodzinny przysługuje:
- do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
- do ukończenia 21. roku życia – jeśli dziecko kontynuuje naukę w szkole,
- do ukończenia 24. roku życia – jeśli dziecko uczy się w szkole lub na uczelni i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku pełnoletniej osoby uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców, świadczenie wypłacane jest pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej – maksymalnie do 24. roku życia.
Zasiłek rodzinny mogą otrzymać wskazane wyżej osoby pod warunkiem, że:
- dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł,
- jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, próg dochodowy wynosi 764,00 zł na osobę.
Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny w 2025 roku?
Zasiłek rodzinny nie przysługuje w sytuacjach, gdy:
- dziecko lub osoba ucząca się zawarli związek małżeński,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobową opiekę albo w pieczy zastępczej,
- osoba ucząca się przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się posiada prawo do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
- samotny rodzic wychowujący dziecko nie uzyskał zasądzonych alimentów na jego rzecz, chyba że:
- rodzice lub jeden z nich nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- sąd oddalił powództwo o alimenty,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrywania pełnych kosztów utrzymania dziecka, nie obciążając drugiego obowiązkiem alimentacyjnym,
- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców w zbliżonych i powtarzających się okresach.
- na dane dziecko przyznano już zasiłek rodzinny za granicą, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub w umowach międzynarodowych.
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Poza dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do zasiłku rodzinnego przysługuje także szereg innych dodatków:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowa wypłata w wysokości 1000 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci łącznie,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością – 90 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia oraz 110 zł miesięcznie na dziecko starsze, do 24. roku życia,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie w przypadku konieczności zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadpodstawowa, artystyczna lub podstawowa (dla dzieci z niepełnosprawnością), albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej czy artystycznej w innej miejscowości.
