Megatrudny QUIZ dla znawców ortografii. "Ó" czy "U". Zdobędziesz chociaż 6/10?
dzisiaj, 14:02
Przygotuj się na wyzwanie! Przed Tobą megatrudny quiz ortograficzny "U czy Ó?". Ten test przeznaczony jest tylko dla prawdziwych ekspertów. Sprawdź, czy Twoja wiedza o pułapkach polskiej pisowni jest na najwyższym poziomie i spróbuj zdobyć co najmniej 6 punktów.
