Rozpoczęła się kolejna, nowa edycja programu "Jeden z dziesięciu. W naszym quizie zadajemy pytania, które padły w najnowszym odcinku tego teleturnieju. O co tym razem pytał Tadeusz Sznuk? Ostatnie pytanie w naszym quizie jest tym, które pokonało jednego z uczestników.

Przejdź do quizu