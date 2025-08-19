Znasz polskie przysłowia o pogodzie? Piekielnie trudny QUIZ, ale mniej niż 70 proc. to wstyd!
dzisiaj, 15 minut temu
W polszczyźnie funkcjonuje wiele przysłów. Zawarte są w nich obserwacje, prawdy, rady, przestrogi lub komentarze dotyczące wielu dziedzin życia. Przysłowia są częścią niematerialnej kultury. W tym quizie pytamy o przysłowia, które dotyczą pogody.
