Inteligencja językowa, znana też jako inteligencja werbalna, to zdolność do bardzo sprawnego posługiwania się językiem, zarówno w mowie, jak i piśmie. To także znajomość tzw. trudnych wyrazów, a tych nie brakuje w polszczyźnie. Sprawdźcie, jak Wam pójdzie w tym quizie. Łatwo nie będzie.

