Bolesław Prus (1847-1912) to autor uwielbianych do tej pory powieści i opowiadań. Jego "Lalka" to arcydzieło. Niedługo zobaczymy kolejną adaptację filmową tej powieści. Prus napisał jednak znacznie więcej. Pamiętacie jego twórczość? Sprawdźcie się!

