W tym quizie podajemy trzy nazwy miast. Waszym zadaniem jest odgadnąć, o jakie państwo pytamy. Niektóre zagadki są naprawdę proste. Niektóre to niezła zagwozdka. I to właśnie tych drugich jest zdecydowanie więcej. Trudno zacznie robić się na pytaniu nr 4. To co? Zaczynamy?

