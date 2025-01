Jak wyglądały zabawy karnawałowe w PRL? Co się wtedy jadało, piło, do jakich przebojów tańczono? Ludzie z utęsknieniem czekali na karnawał, by zacząć się weselić. Imprezy organizowano m.in. w domach, stołówkach, domach wczasowych, restauracjach i w szkolnych salach gimnastycznych. Bywaliście na tych imprezach? Może ktoś Wam o nich opowiedział? Sprawdźcie się w naszym quizie.

