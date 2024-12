Ten quiz to jeden z tych, które internauci bardzo lubią. Pytamy w nim o życie codzienne w PRL. Pamiętacie, co się wtedy jadło, gdzie bywało i jak żyło? Jedni znają to z własnego doświadczenia i wspomnień, inni tylko z kultowych filmów. O nie też pytamy w tym quizie. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu