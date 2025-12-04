W tym quizie zadajemy pytania z geografii na poziomie maturalnym. Niektóre z nich to będzie naprawdę niezłe wyzwanie zwłaszcza dla tych, którzy egzamin dojrzałości zdawali lata temu. Warto się z nim zmierzyć i przypomnieć sobie to i owo.

Przejdź do quizu