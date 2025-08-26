Wyspa Św. Heleny, Timor Wschodni, Aberdeen. Czy wiesz na jakich kontynentach leżą? Spróbuj swoich sił w naszym quizie i odpowiedz na te niezbyt łatwe pytania. To będzie naprawdę niezłe wyzwanie. Nie poddawaj się i spróbuj zawalczyć o komplet punktów.

Przejdź do quizu