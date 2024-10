Quizy z geografii to te, które internauci lubią najbardziej. Tym razem prosimy Was o to byście dopasowali państwo do miasta. Postaraliśmy się, by nie było zbyt prosto. Niektóre pytania dotyczą miejsc mało znanych. Warto jednak spróbować swoich sił i zawalczyć o komplet punktów.

Przejdź do quizu