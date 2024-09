To nie jest taki trudny quiz, ale rzeczywiście trzeba w nim nieco pokombinować. Pytania, które Wam zadajemy dotyczą rożnych dziedzin m.in. literatury, kultury, historii. Znajdzie się też odrobina geografii. Prawie komplet punktów to wynik, który jest do zdobycia. To co? Zaczynamy zabawę?

Przejdź do quizu