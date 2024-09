Stefan Żeromski, Władysław Stanisław Reymont i Maria Konopnicka to twórcy przełomu XIX i XX wieku. Ich powieści, opowiadania, czy nowele do dziś czytają kolejne pokolenia. Niektóre znajdują się na liście lektur szkolnych. W naszym quizie prosimy o to byś dopasował tytuł do pisarza. Dasz radę?

