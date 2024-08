Biologia to fascynująca dziedzina nauki, pełna zaskakujących faktów i ciekawostek, które czasem potrafią naprawdę zaskoczyć. Czy wiesz, jak porusza się ameba lub czym charakteryzują się oczy owadów dziennych? A może zastanawiałeś się kiedyś, jak rośliny transportują wodę i sole mineralne w swoich tkankach? Jeśli tak, to ten quiz jest właśnie dla Ciebie! Sprawdź swoją wiedzę na temat fascynujących zagadnień z biologii i dołącz do grona biologicznych ekspertów. Powodzenia!

