Geografia nie należy do najłatwiejszych dziedzin. Dla tych, którzy uważali na lekcjach nie będzie aż tak trudnym wyzwaniem, ale dla tych, którzy nie zawsze byli zainteresowani tym, co mówi nauczyciel może być nieco "pod górkę". O szczyty też w nim pytamy. To, co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu