A.M.

Lata 90. to era, która zrewolucjonizowała świat technologii. Walkmany, pierwsze komputery osobiste, konsole do gier... To tylko niektóre z urządzeń, które kształtowały naszą codzienność. Czy pamiętasz te kultowe sprzęty, które królowały w tamtych czasach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Powodzenia!