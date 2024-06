Zasady ortografii języka polskiego należą do jednych z najtrudniejszych. Już w szkole podstawowej zgłębiamy ich tajniki. Poprawna pisownia często jednak sprawia nam problemy. Słowa zawierające "ch" i "h" to jedne z trudniejszych do poprawnego zapisania. Jesteś dobry z ortografii i wiesz jak je zapisać? Sprawdź to w naszym quizie.

