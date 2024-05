Język polski jest trudny nawet dla osób, które używają go "na codzień". Opanowanie ortografii to "nielada" wyczyn! Jeżeli dobrze sobie z nią radzisz, na pewno już widzisz dwa błędy w tym krótkim tekście. Masz rację, piszemy "na co dzień" i "nie lada". Skoro już poszło ci tak dobrze, sprawdź się w naszym quizie. Czy jesteś mistrzem ortografii?

