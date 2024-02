XVI wiek to w historii Polski wyjątkowy czas. Nie bez powodu nazywany bywa złotym wiekiem. To wówczas państwo polsko-litewskie było jednym z największych w Europie. Jego obszar – zamieszkiwany przez ok. 11 mln mieszkańców – obejmował niemal 1 mln km2. Rzeczpospolita stanowiła potęgę polityczną, ekonomiczną i militarną. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, ile wiesz o złotym wieku Rzeczpospolitej.

