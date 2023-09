Piastowie to pierwsza dynastia panująca w Polsce. Według historii jej protoplastą był legendarny Piast. To co wiemy na temat pierwszych Piastów, pochodzi z informacji, którą spisał Gall Anonim. Za jej panowania doszło do wielu istotnych zmian dla ówczesnego państwa polskiego. Również pierwszy król pochodził właśnie z tej dynastii. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o początkach państwa polskiego i dynastii Piastów.

