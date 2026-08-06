"Za chwilę dalszy ciąg programu". QUIZ o telewizji w czasach PRL. Pytanie nr 9 to historyczny moment

"Za chwilę dalszy ciąg programu". QUIZ o telewizji w czasach PRL. Pytanie nr 9 to historyczny moment / PAP Archiwalny

W czasach PRL gwiazdami byli prezenterzy i prezenterki telewizji. To do nich wzdychały tłumy. Otrzymywali mnóstwo listów od wielbicieli a prowadzone przez nich programy cieszyły się ogromną popularnością. Pamiętasz telewizję czasów PRL? Jeśli tak to bez problemu w tym quizie zdobędziesz komplet punktów.

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