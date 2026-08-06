Dziennik.pl logo

"Za chwilę dalszy ciąg programu". QUIZ o telewizji w czasach PRL. Pytanie nr 9 to historyczny moment

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:09
quiz, telewizja prl
"Za chwilę dalszy ciąg programu". QUIZ o telewizji w czasach PRL. Pytanie nr 9 to historyczny moment/PAP Archiwalny
W czasach PRL gwiazdami byli prezenterzy i prezenterki telewizji. To do nich wzdychały tłumy. Otrzymywali mnóstwo listów od wielbicieli a prowadzone przez nich programy cieszyły się ogromną popularnością. Pamiętasz telewizję czasów PRL? Jeśli tak to bez problemu w tym quizie zdobędziesz komplet punktów.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLtelewizjaquizquizy z wiedzy ogólnej
Powiązane
Sklep spożywczy
QUIZ. 25 pytań o życie w PRL. Komplet punktów tylko dla starszyzny i "przodowników nostalgii"
PRL
QUIZ mocno sentymentalny. Życie w PRL. Wyrobisz 100 a może 200 proc. normy? 9/9 tylko dla przodowników
Krystyna Loska
Nostalgiczny QUIZ. Telewizja czasów PRL? Na pytaniu nr 8 nawet wytrawny widz się wyłoży
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj