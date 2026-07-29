Nostalgiczny QUIZ. Telewizja czasów PRL? Na pytaniu nr 8 nawet wytrawny widz się wyłoży
dzisiaj, 06:06
Nostalgiczny QUIZ. Telewizja czasów PRL? Na pytaniu nr 8 nawet wytrawny widz się wyłoży/Facebook
Telewizja czasów PRL to były tylko dwa kanały. Widzowie mimo a może dlatego, że nie mieli zbyt dużego wyboru chętnie oglądali to, co nadawała telewizja. Pamiętacie kultowe programy tamtych czasów? Jeśli tak, to nasz quiz będzie dla Was przysłowiową bułką z masłem.
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Źródło dziennik.pl
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