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Nostalgiczny QUIZ. Telewizja czasów PRL? Na pytaniu nr 8 nawet wytrawny widz się wyłoży

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:06
Krystyna Loska
Nostalgiczny QUIZ. Telewizja czasów PRL? Na pytaniu nr 8 nawet wytrawny widz się wyłoży/Facebook
Telewizja czasów PRL to były tylko dwa kanały. Widzowie mimo a może dlatego, że nie mieli zbyt dużego wyboru chętnie oglądali to, co nadawała telewizja. Pamiętacie kultowe programy tamtych czasów? Jeśli tak, to nasz quiz będzie dla Was przysłowiową bułką z masłem.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLtelewizjaquizquiz prl
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