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QUIZ. 25 pytań o życie w PRL. Komplet punktów tylko dla starszyzny i "przodowników nostalgii"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:53
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QUIZ. 25 pytań o życie w PRL. Komplet punktów tylko dla starszyzny i "przodowników nostalgii"/PAP
Ten quiz to aż 25 pytań o życie codzienne czasów PRL. Niektórzy wspomnieniami wrócą do minionej epoki, młodsi sprawdzą swoją wiedzę zasłyszaną od rodziców i dziadków. Łatwo nie będzie. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi "przodownicy pracy". Będziesz jednym z nich?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz prlquiz z wiedzy ogólnejquiz o prl
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