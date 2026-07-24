QUIZ. 25 pytań o życie w PRL. Komplet punktów tylko dla starszyzny i "przodowników nostalgii"

QUIZ. 25 pytań o życie w PRL. Komplet punktów tylko dla starszyzny i "przodowników nostalgii" / PAP

Ten quiz to aż 25 pytań o życie codzienne czasów PRL. Niektórzy wspomnieniami wrócą do minionej epoki, młodsi sprawdzą swoją wiedzę zasłyszaną od rodziców i dziadków. Łatwo nie będzie. Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi "przodownicy pracy". Będziesz jednym z nich?

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