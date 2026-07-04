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QUIZ o życiu w PRL. 20 sentymentalnych pytań. Urodzeni po 1989 polegną z kretesem. Starsi raczej dadzą radę

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
20 minut temu
QUIZ. 20 pytań o życiu w czasach PRL. Na ilu z nich się wyłożysz?
QUIZ. 20 pytań o życie w PRL. Na ile z nich odpowiesz bez problemu?/NAC
Ten quiz to 20 pytań, które wrócą wspomnieniami do dawnych lat, do minionej epoki i czasów PRL. Pytamy o codzienność, zwyczaje i trochę o politykę. Młodzi już na 2. pytaniu będą mieli pod górkę. A jak poradzą sobie ci, którzy wtedy żyli? Na ilu pytaniach się wyłożą?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLhistoriaquizquiz prl
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