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QUIZ mocno sentymentalny. Życie w PRL. Wyrobisz 100 a może 200 proc. normy? 9/9 tylko dla przodowników

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
28 minut temu
PRL
Ten QUIZ to kilka szybkich pytań o życie w czasach PRL. Będzie 200 proc. normy?/NAC
Ten quiz to kilka szybkich pytań, które dla jednych będą powrotem do przeszłości a dla innych lekcją historii o minionej epoce i czasach PRL. Pytamy o codzienność, trochę o zwyczaje i przeboje tamtych lat. Młodzi już na 2. pytaniu mogą się wyłożyć. A jak poradzą sobie ci, którzy wtedy żyli? Będzie 100 a może 200 proc. normy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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