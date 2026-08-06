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Quiz. Test wiedzy o PRL. 100 proc. tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:45
Quiz. Test wiedzy o PRL. 100 proc. tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10
Quiz. Test wiedzy o PRL. 100 proc. tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10/Shutterstock
To nie jest trudny quiz dla osób urodzonych w PRL. Na dobry wynik może liczyć każdy, kto żył w poprzedniej epoce, ale 100 proc. możliwe tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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