Quiz. Test wiedzy o PRL. 100 proc. tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10

Quiz. Test wiedzy o PRL. 100 proc. tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10 / Shutterstock

To nie jest trudny quiz dla osób urodzonych w PRL. Na dobry wynik może liczyć każdy, kto żył w poprzedniej epoce, ale 100 proc. możliwe tylko dla orłów. Reszta trafi najwyżej 7/10.

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