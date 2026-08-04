QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Pytanie nr 9 to sławy czasów PRL
dzisiaj, 05:18
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Pytanie nr 9 to sławy czasów PRL/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy nazwiska a zadaniem polega na odgadnięciu imienia, które łączy te trzy znane osoby. Nie będzie trudno, ale przy pytaniu numer 9 uważaj.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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