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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Pytanie nr 9 to sławy czasów PRL

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:18
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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Pytanie nr 9 to sławy czasów PRL/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy nazwiska a zadaniem polega na odgadnięciu imienia, które łączy te trzy znane osoby. Nie będzie trudno, ale przy pytaniu numer 9 uważaj.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Na pytaniu nr 9 wielu się wykłada
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QUIZ. Podajemy trzy znane nazwiska, zgadujesz imię. Uważaj na ostatnie pytanie
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