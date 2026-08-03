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To się piło w PRL. Ten nostalgiczny QUIZ rozwiąże tylko ten, kto pił wodę z sokiem z saturatora

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 23:06
napoje
napoje/NAC
Czas mija, a we wspomnieniach pozostają dawne smaki i zapachy. Wiele osób z łezką w oku wspomina PRL. Czy wiesz lub pamiętasz, co Polki i Polacy pili w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku? Sprawdź się w naszym quizie. Uruchamiamy machinę, która przeniesie nas w czasie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLedukacjaquiz
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