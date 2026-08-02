Wielki, diabelnie trudny QUIZ dla italomaniaków. 20/20 tylko dla tych, którzy znają Włochy
dzisiaj, 21:26
Włochy/Shutterstock
Włochy to jeden z ulubionych kierunków turystów z Polski. Mnóstwo zabytków, ciekawe muzea, morze, góry, świetne muzea i przepyszne jedzenie. Jak dobrze znacie to państwo, które leży na Półwyspie Apenińskim? Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
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