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Uważasz się za osobę oczytaną? Ten trudny QUIZ prawdę Ci powie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:51
czytająca kobieta
czytająca kobieta/Shutterstock
Dużo czytasz, chętnie odwiedzasz biblioteki i masz dużo książek? To może oznaczać, że dużo wiesz o literaturze i z łatwością poradzisz sobie z naszym quizem. Choć jest naprawdę niełatwy. Do dzieła! Podpowiedź, pytamy o literaturę polską.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturakulturaquiz
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