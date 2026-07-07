Dla bystrych ten QUIZ to łatwizna. "Ę" czy "en". Żeby mieć 100 proc., trzeba się pomęczyć

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Polski jest trudny i najeżony wyjątkami. Co napisać - ą,ę a może om, oł, on, en, em? Oto jest pytanie. Ten trudny quiz sprawdzi, ile jeszcze trzeba się nauczyć. A może już wszystko wiecie? Sprawdźcie się w tym megatrudnym quizie!

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