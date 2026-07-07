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Dla bystrych ten QUIZ to łatwizna. "Ę" czy "en". Żeby mieć 100 proc., trzeba się pomęczyć

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 02:16
ortografia
ortografia/Shutterstock
Polski jest trudny i najeżony wyjątkami. Co napisać - ą,ę a może om, oł, on, en, em? Oto jest pytanie. Ten trudny quiz sprawdzi, ile jeszcze trzeba się nauczyć. A może już wszystko wiecie? Sprawdźcie się w tym megatrudnym quizie!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: edukacjaortografiaquiz
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