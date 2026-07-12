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Kochasz zwierzęta i znasz polskie przysłowia ze zwierzętami? QUIZ dla erudytów, mniej niż 75 proc. to wstyd!

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 23:40
zwierzęta
przysłowia o zwierzętach/Shutterstock
Przysłowia są mądrością narodów - o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Wieki obserwacji, wieki doświadczeń. W każdym przysłowiu jest ziarno prawdy, zawarte są w nich przydatne rady i wiele prawdy o życiu. Bohaterami wielu polskich przysłów są zwierzęta. Uzupełnij te przysłowia.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: edukacjazwierzętaquiz
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