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Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:52
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20/Shutterstock
Rozwiąż quiz wiedzy o PRL. O komplet punktów nie będzie łatwo. Szanse na dobry wynik rosną z wiekiem. 9 pytanie proste okaże się tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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