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"Czy się stoi, czy się leży...". QUIZ o powiedzonkach czasach PRL. Starszyzna nie polegnie, młodzi odpadną na starcie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 07:28
prl
"Czy się stoi, czy się leży...". QUIZ o powiedzonkach czasach PRL. Starszyzna nie polegnie, młodzi odpadną na starcie/PAP Archiwalny
Jeśli dorastałeś w czasach PRL bez problemu rozwiążesz ten quiz. Wiele powiedzonek i haseł, które powstały w tamtej epoce, na zawsze zapisały się w polskiej codzienności i do dziś są często używane. Znasz je? Pamiętasz?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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