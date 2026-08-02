"Czy się stoi, czy się leży...". QUIZ o powiedzonkach czasach PRL. Starszyzna nie polegnie, młodzi odpadną na starcie

"Czy się stoi, czy się leży...". QUIZ o powiedzonkach czasach PRL. Starszyzna nie polegnie, młodzi odpadną na starcie / PAP Archiwalny

Jeśli dorastałeś w czasach PRL bez problemu rozwiążesz ten quiz. Wiele powiedzonek i haseł, które powstały w tamtej epoce, na zawsze zapisały się w polskiej codzienności i do dziś są często używane. Znasz je? Pamiętasz?

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