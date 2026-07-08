QUIZ. Życie w PRL. Dla młodych to apogeum możliwości. Znasz z autopsji? 12/12 masz w kieszeni

QUIZ. Życie w PRL. Dla młodych to apogeum możliwości. Znasz z autopsji? 12/12 masz w kieszeni / NAC

Żyłeś w czasach PRL? Pamiętasz smaki, zapachy, zwyczaje i powiedzenia tamtej epoki?? Jeśli tak, to z tym quizem poradzisz sobie bez problemu.

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